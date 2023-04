I Carabinieri della Compagnia di Patti hanno intensificato i controlli, riservando particolare attenzione alla circolazione stradale, con la predisposizione di posti di controllo anche nelle ore notturne.

Sono più di 60 i veicoli controllati, oltre 90 le persone. Accertate diverse violazioni al Codice della Strada per circa duemila euro, in particolare rispetto al mancato uso delle cinture di sicurezza, la mancata revisione dei veicoli, la guida senza patente.

Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, tre persone sono state denunciate all’Autorità giudiziaria a vario titolo, per guida in stato di ebrezza alcolica e sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza degli automobilisti e dei pedoni.