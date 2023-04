Roberto Nania, barcellonese classe 2005, sarà il Capitano della Rappresentativa Sicilia al torneo delle Regioni di Verona che parte oggi e durerà fino al prossimo 7 aprile.

Dopo la convocazione alla Future Cup di Salsomaggiore Terme nella selezione che rappresentava il Sud Italia, arriva anche la fascia di capitano per il giovane calcettista del Barcellona Futsal, di cui è pedina fondamentale, indossando anche i galloni di capitano della formazione under 19.

Un motivo di orgoglio per la società barcellonese del patron Dario Iannelli che ha rivolto alla Rappresentativa un caloroso in bocca al lupo in vista del girone eliminatorio che la vedrà impegnata contro Veneto, Marche e Friuli Venezia Giulia. Roberto Nania à l’unico rappresentante della provincia di Messina a essere stato selezionato. Un motivo di gioia anche per il suo papà che lo guarda da lassù.

Le partite saranno trasmesse da Futsal TV.