Regolamentare la movida in vista della stagione estiva privilegiando decoro e tenere comportamenti corretti a tutela dei cittadini.

È quanto hanno chiesto il sindaco Midili e l’assessore allo sviluppo economico Capone incontrando i titolari dei locali che svolgono musica all’esterno e sono punto di riunione dei giovani. Un confronto proficuo che ha trovato d’accordo le parti sulla necessità di regolamentare un settore dove spesso prevale il libero arbitrio.

«Non è più possibile – ha detto il sindaco – annunciando che presto diramerà un’ordinanza che prevede la possibilità di fare musica all’esterno nel rispetto dei limiti previsti in tutte le città d’Italia, mentre si intensificheranno i controlli per evitare la vendita di bevande alcolici ai minori”. Inoltre è stato chiesto di rispettare le norme per lo smaltimento dei rifiuti ed evitare che i luoghi di aggregazione si trasformino in spazi di degrado dove tutto viene abbandonato in modo indiscriminato.

«Garantiremo alla città dei servizi, attueremo l’isola pedonale – ha detto l’assessore Capone – ma ci attendiamo collaborazione da parte degli operatori consapevoli che Milazzo punta ad avere un decoro e non diventare la città dove tutto è possibile».

I presenti hanno assicurato di voler collaborare affinché vi sia realmente un rispetto delle regole e non si ripetano più atteggiamenti portati avanti da qualcuno poco edificanti che mortificano alla fine tutti.