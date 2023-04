Sabato 15 aprile dalle 20:30 in poi, presso Santuario Ecco Homo di Calvaruso si terrà “L’Apericena solidale”. Il ricavato sarà interamente destinato al popolo dello Sri Lanka.

“Missione Umanitaria Sri Lanka World volunteer” nasce dal desiderio dei Volontari di Villafranca Giovane, Poseidon e Sporting Club Villafranca di diventare “Volontari del Mondo”, impegnandosi concretamente e

portare soccorso e aiuti umanitari a tanti bambini costretti a vivere in condizioni di povertà, denutrizione, abbandono scolastico e non solo…

Il progetto umanitario ha trovato la condivisione e l’unione dei Frati Francescani del TOR del Santuario di Calvaruso e, in particolar modo, di Padre Fernando Sachitha, guida spirituale e punto di riferimento per la Missione, che è andato direttamente sul posto per donare un aiuto concreto a queste popolazioni. Con il ricavato ottenuto dalla raccolta fondi natalizia, è stato infatti acquistato e donato il materiale per la formazione scolastica.

Una piccola donazione di 15 euro per un grande gesto umano e di solidarietà, un aiuto concreto per una popolazione che combatte ogni giorno per sopravvivere.

Aiutiamo i volontari a realizzare la missione umanitaria per partire e portare aiuto concreto, direttamente sul campo, al popolo srilanchese.

Mettiamoci il cuore…