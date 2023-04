“Da parecchie settimane ci sono giunte svariate segnalazioni da parte di cittadini del luogo che denunciavano lo stato di degrado dell’area antistante la scuola dell’infanzia di Calderà”. Così il Movimento Città Aperta, che lo scorso 18 marzo ha effettuato un giro di quartiere, ha presentato un’interrogazione al sindaco.

Il documento rileva le condizioni dell’area, definendole “peggiori di qualsiasi aspettativa a causa di cumuli

di sporcizia, marciapiedi non curati e aiuole in totale stato di abbandono”.

L’interrogazione chiede al primo cittadino di “intervenire immediatamente per ripristinare il decoro dell’area, intendendo per “area” sia l’intero marciapiede che porta alla scuola, sia il marciapiede di fronte, visto e considerato che i bambini e le loro famiglie devono poter raggiungere la scuola in totale sicurezza e attraversando luoghi puliti e curati”.