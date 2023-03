Bontà senza fine al “Cekketto’s Bar” di Tortorici. Gustosi sapori della tradizione che prendono forma e vita esaltando la cultura siciliana e in particolare la tradizione Oricense grazie a prodotti tipici artigianali.

Tutto lavorato con estrema cura e all’insegna della genuinità senza nessuna aggiunta di conservanti. Elemento che si sposa perfettamente con la dovizia di particolari e gli antichi segreti della tradizione pasticceria oricense e con l’utilizzo di ingredienti di prima scelta.

Cekketto’s riesce a spedire ovunque i suoi straordinari prodotti tipici artigianali di altissima qualità grazie a un organizzatissimo sistema di e-commerce facilmente accessibile dal sito www.cekkettosbar.com

La nocciola è la grande protagonista nei prodotti di Cekketto’s, rispettando in piena regola le più antiche tradizioni oricensi. Tortorici ha infatti basato, in passato, la sua economia sulla coltura del nocciolo, nato spontaneamente su tutto il territorio. Oggi le nocciole vengono utilizzate soprattutto in ambito dolciario, sfoglie di nocciole ricoperte di miele o zucchero e la pasta reale, il tradizionale dolce tipico oricense, ancora oggi prodotto dai maestri pasticceri locali. L’attaccamento del territorio alla nocciola è ancora oggi visibile anche grazie alla tradizione.

LA LEGGENDA DI ORICE

Una principessa di nome Orice, esule dalla sua Cartagine occupata dagli arabi tra il 695 e il 698, riparò sui Nebrodi e fondò la città. Ma l’insediamento urbano è molto antecedente all’epoca cui fa riferimento la leggenda. L‘abitato che sorge sulla rocca acclive dell’attuale Tortorici ha certamente più lontane origini. Fu da sempre luogo strategico ai cui piedi convergevano quattro bacini (Un tempo i fiumi erano le uniche strade che consentivano di valicare i rilievi della Sicilia) e Tortorici era una sorta di crocevia. In epoca Romana, sicuramente fu importante punto di posta: una Staziones e/o un Mansiones romana.

Il Cekketto’s Bar si trova a Tortorici, in Via Roma 33. È presente anche su Facebook e su Instagram.