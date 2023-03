ACQUEDOLCI ( ME) – VIA FRATELLI CARLOZZO, 16 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PALAZZINA a destinazione abitativa fg 6 part 119 sub 3 cat. a4, 7,5 vani rendita 317,62 piani S1- T. 1 e 2. In Corso di liberazione piano s. occupato piani superiori liberi. Prezzo base Euro 52.530,00. Offerta minima: Euro 39.397,50. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Ivan Segreto tel. 3287182180. Rif. RGE 64/2021 PT830685 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – CONTRADA SARDELLA/VILLA LINA/CAMPANELLA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 3) C. PIENA PROPRIETÀ DI LABORATORIO INDUSTRIALE, di mq. 1.169,40, costituito da due capannoni per ricovero animali, di cui uno di mq. 527 (Stalla A, con annesso fienile di mq. 100,00) e l’altro di mq. 192 (Stalla B), un caseificio di mq. 70 con adiacente tettoia metallica di mq. 22, un maneggio di mq. 216 con paddock di mq. 80 ed una struttura metallica scoperta di mq. 120 adibita a tettoia fotovoltaica adiacente alla Stalla B. Annesso terreno agricolo di mq. 16 ha 57 are 64 ca. C.1 Terreno agricolo di mq. 49.110. C.2 Terreno agricolo di mq. 3.030. C.3 Terreno agricolo di mq. 11.254. C.4 Terreno agricolo di mq. 68.660. C.5 Terreno agricolo di mq. 60. C.6 Terreno agricolo di mq. 19.150. C.7 Terreno agricolo di mq. 14.500. Prezzo base Euro 201.172,00. Offerta minima: Euro 150.879,00. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 27/06/23 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 26/06/23 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Nuccio Ricchiazzi tel. 094121756. Rif. RGE 16/2019 PT830802 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300