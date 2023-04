Monforte San Giorgio – Il prof. Rosario Abbate, già Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di San Pier Niceto dal 2009 al 2013, è adesso ufficialmente cittadino onorario di Monforte San Giorgio.

Un riconoscimento importante dato ad una persona che si è sempre spesa per la cittadina monfortese. A proporre questa benemerenza era stata la Cyber Community dei Monfortesi nel Mondo, nella persona del Presidente Carmelo Sframeli. Il Civico Consesso ha votato all’unanimità dei presenti il riconoscimento. A consegnare la pergamena di riconoscimento il Sindaco di Monforte Giuseppe Cannistrà e il Presidente del Consiglio Antonio Cannistrà. “Per il suo impegno e per la disponibilità più volte manifestata ad operare in favore del nostro paese e soprattutto dell’educazione dei nostri giovani e bambini” si legge nella pergamena tra le motivazioni de gesto. Ed in effetti il prof. Abbate è molto stimato nella cittadina e gli studenti che lui ha guidato nella qualità di Dirigente lo ricordano sempre con molta stima ed affetto.

Rosario Abbate, durante la cerimonia, ha espresso la sua gratitudine e ha dichiarato che si sente molto legato a Monforte ed adesso, tramite questo riconoscimento, questo legame è stato rafforzato.