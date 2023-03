La Corte d’appello di Messina (Presidente Sicuro, a latere Giudici Lino e De Rose) ha dichiarato inammissibile l’appello presentato da Giuseppe Arcodia Pignarello e rigettato quello proposto da Alessio Antonuccio.

I due, in primo grado, erano stati condannati dal Giudice Monocratico del Tribunale di Messina a 2 anni e 4 mesi di reclusione con l’accusa di falsa testimonianza e calunnia nei confronti del luogotenente al tempo comandante della stazione dei Carabinieri di Rocca di Capri Leone Giuseppe Schillaci.

La vicenda si riferisce alle accuse rivolte al maresciallo dei carabinieri, durante il processo celebratosi nel 2014 in Corte d’Assise a Messina contro Sebastian Oriti per l’uccisione del povero Bruno Andrea Oberdan.

I Giudici, tuttavia, rilevando che per la calunnia e la falsa testimonianza contestate agli imputati era maturata la prescrizione ad agosto del 2022, in parziale riforma della sentenza di condanna di primo grado, hanno dichiarato il non doversi procedere per essersi appunto tali reati estinti per intervenuta decorrenza dei termini prescrizionali.

La sentenza di primo grado nel resto è stata confermata, e quindi, essendo maturata la prescrizione, la Corte d’Appello messinese ha tenuto ferme le statuizioni in favore della persona offesa, il Maresciallo Giuseppe Schillaci, oggi in pensione, costituitasi parte civile con l’Avv. Alessandro Nespola, e condannato gli imputati a rifondere alla stessa anche le spese del giudizio.

Il Maresciallo Schillaci potrà, quindi, adesso agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni subiti a cause delle accuse rivoltegli da Arcodia Pignarello e dall’Antonunccio.