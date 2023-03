Ultimo giorno di marzo all’insegna del cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso. Il cielo potrà infatti essere caratterizzato da velature che comunque non lasciano intravedere alcun tipo di fenomeno.

Le temperature saranno ancora in lieve aumento, superando i 20° C. Deboli i venti che spireranno in direzione variabile. Per quanto riguarda i mari, il Tirreno e lo Jonio saranno tra il calmo e il poco mosso.