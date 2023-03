Il Gip di Messina, Claudia Misale, si è riservata la decisione sulla richiesta di archiviazione nel procedimento Alfano Ter.

La richiesta di archiviazione riguarda il barcellonese Stefano Genovese, difeso dall’avvocato Diego Lanza. Genovese fu indicato da dichiarazioni del collaboratore di giustizia Carmelo D’Amico come esecutore materiale dell’omicidio del giornalista del quotidiano La Sicilia, ucciso l’8 gennaio 1993 in Via Marconi, a Barcellona Pozzo di Gotto.

La richiesta di archiviazione è stata ribadita dal procuratore aggiunto Vito Di Giorgio e dal sostituto della Dda Antonio Carchietti. Si è opposto l’avvocato Fabio Repici, legale della famiglia Alfano. Spetterà al Gip adesso decidere se proseguire le indagini o chiudere questo capitolo della vicenda.