Capri Leone – Il Consiglio Comunale di Capri Leone, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha ratificato due variazioni al Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2023/2025 e ha approvato alcuni atti propedeutici al Bilancio, tra cui il Programma triennale delle opere pubbliche, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari, l’addizionale comunale IRPEF, la determina delle aliquote dell’IMU e il servizio a domanda individuale per la mensa scolastica e l’asilo nido comunale.

Il civico consesso caprileonese ha poi anche applicato lo Schema di Convenzione tra i Comuni dell’Area Interna Nebrodi, per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana, ha nominato come nuovo Revisore unico dei Conti, per il triennio 2023/2026, la Dott.ssa Roberta Marino, e ha discusso un’interrogazione presentata dalla minoranza il 6 Marzo 2023.

Le due variazioni al Bilancio di previsione, di cui una inserita come ordine aggiuntivo all’Adunanza Consiliare, riguardano due finanziamenti ottenuti dal Comune di Capri Leone. Il primo ammonta a 70.000 euro e si riferisce alla riqualificazione e al rifacimento del manto stradale di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, mentre il secondo fa riferimento a un contributo di circa 30.000 euro, concesso dal Dipartimento dello Sport nell’ambito del PNRR Inclusione sociale, per la realizzazione di un’area fitness all’aperto nel Parco Urbano Peppino Grasso.

Il Programma triennale delle opere pubbliche, attuato all’unanimità dagli 11 Consiglieri presenti (8 di maggioranza e 3 di minoranza) sui 12 componenti effettivi, è stato illustrato dal Responsabile dell’Area Tecnica Ing. Pidalà, il quale ha fatto riferimento soprattutto all’Elenco annuale dei lavori previsti nel 2023; si tratta di 11 interventi finanziabili, di cui alcuni già iniziati. L’Elenco delle opere pubbliche nel 2023 comprende: due interventi ottenuti all’interno dell’ospitalità diffusa, che riguardano in tutto 7 Comuni; la Città dei Ragazzi, con la realizzazione di una struttura la cui finalità sarà quella di creare un punto di incontro tra i giovani, dove il fulcro sarà rappresentato dal paese di Capri Leone, ma che può coinvolgere anche tutti i ragazzi dell’hinterland nebroideo; i lavori alla Chiesa del Rosario; l’efficientamento energetico e la pubblica illuminazione, con le lampade a LED che consentono un risparmio per le casse comunali; la riqualificazione di Capri Leone centro; la riqualificazione già attuata in Piazza Mattarella; il completamento di lavori nella Chiesa del Tindari; il completamento dei lavori nella Chiesa di Maria SS. Assunta di Capri Leone; il completamento del cimitero nella frazione di Rocca di Capri Leone, con la creazione di 170 loculi aggiuntivi, la riqualificazione di Via Carlo Alberto Dalla Chiesa, già messa in evidenza con la variazione di Bilancio.

L’addizionale comunale IRPEF, la determina delle aliquote per l’anno 2023 dell’IMU, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari e il Programma per l’affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza, rimangono invariati rispetto all’anno precedente. Non è stato, invece, affrontato l’argomento riguardante le aree e i fabbricati da destinare alla residenza, alle attività produttive e terziarie, in quanto nel Comune di Capri Leone non ci sono aree di questo tipo.

In seguito sono stati applicati i servizi a domanda individuale della mensa scolastica e dell’asilo nido comunale. Riguardo all’asilo nido comunale il Presidente del Consiglio Caterina Lionetto ha fatto notare che l’asilo ha aperto dopo 30 anni e che si tratta di un importante risultato per tutto il paese; il Consigliere Lionetto ha poi evidenziato che esiste un bonus asilo, che permetterà alle famiglie con un reddito basso di ottenere un rimborso delle spese. I Consiglieri di minoranza Giuseppe Musarra e Stefania Munastra hanno presentato una dichiarazione di voto in merito, chiedendo che le famiglie ricadenti nelle prime tre fasce di ISEE, fino a 11.000 euro, non paghino il servizio e che il servizio si possa iniziare a pagare a partire da 11.000 euro a salire, corrispondente alla quarta fascia di ISEE.

Il Consiglio Comunale ha poi approvato lo Schema di Convenzione dell’Area Interna Nebrodi, proposta spiegata dal Sindaco Bernadette Grasso. Il primo cittadino caprileonese ha spiegato che la programmazione dell’Area Interna partirà dal basso, con i Comuni che decideranno come utilizzare le somme per la realizzazioni di progetti. Questo sarà il primo passo per la strategia territoriale vera e propria. Il Sindaco Grasso ha dopo messo in evidenza che si stanno compiendo delle interlocuzioni con l’Assessorato Regionale e l’ANCI per trovare un organismo intermedio, che possa essere il destinatario di tutte le risorse dell’Area Interna. Sono stati individuati dei sub ambiti, a livello di omogeneità territoriale, e il Comune di Capri Leone fa parte di un sub ambito insieme ai paesi di Mirto, Frazzanò, Longi, Galati Mamertino e San Salvatore di Fitalia.

Infine il civico consesso ha scelto come nuovo Revisore dei Conti la Dott.ssa Roberta Marino, in seguito a un’estrazione compiuta con le 208 istanze presentate; oltre al Revisore titolare sono stati sorteggiati altri 12 nominativi, che prenderanno il posto del titolare in ordine di graduatoria, in caso di sua rinuncia. I Consiglieri hanno discusso anche un’interrogazione presentata dalla minoranza, con la risposta affidata al Vice-Sindaco Riccardo Mancari e al Sindaco Bernadette Grasso, riguardo a un guasto al ripetitore.