E’ ormai in dirittura d’arrivo la firma della convenzione “allargata” tra l’Asp di Messina e la Fondazione “Giglio” di Cefalù per i servizi specialistici all’ospedale “Santissimo Salvatore” di Mistretta.

Dopo l’ultima riunione alla VI commissione salute dell’Ars, mancano infatti da limare solo alcuni dettagli alla bozza che prevede il rinnovo dell’accordo già esistente per i reparti di oculistica ed urologia, in scadenza al 31 maggio, e l’estensione del rapporto anche per le specialità di chirurgia generale, ginecologia ed ortopedia, che saranno erogate al “Santissimo Salvatore” di Mistretta con una equipe medico chirurgica del “Giglio” composta da un anestesista, uno o più specialisti chirurghi e personale infermieristico. La struttura cefaludese garantirà inoltre la presenza h24, anche in pronta disponibilità, di un medico specialista per i ricoverati in elezione nei reparti in convenzione escludendo tuttavia le urgenze di pronto soccorso. I parametri economici già prevedevano l’85% del DRG riconosciuto al “Giglio” ed il 15% all’Asp.

A discuterne di fronte ai deputati della commissione sanità dell’Ars, presieduta dal brolese Pippo Laccoto, eran presenti il commissario straordinario dell’Asp Bernardo Alagna, il presidente della Fondazione “Giglio” Giovanni Albano, il dirigente generale ad interim del dipartimento regionale per la pianificazione strategica Salvatore Requirez ed il sindaco di Mistretta Sebastiano Sanzarello.

In una successiva seduta dovrebbe dunque arrivare il definitivo via libera.