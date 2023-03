Pace del Mela – Dalle 13 del pomeriggio di oggi, 30 marzo 2023, il Cavalcavia di Malapezza, il numero 6, ricadente nel territorio di Pace del Mela, è definitivamente aperto.

Festeggia il risultato l’On. Matteo Sciotto, esponente di Sicilia Vera – Sud chiama Nord, che si è fortemente speso per questo risultato. “Siamo davvero felicissimi. -commenta il Deputato Sciotto, che da principio del suo mandato si è fatto portavoce dei problemi e delle esigenze dei cittadini della Valle del Mela – Il miracolo è avvenuto ed il Cavalcavia di Malapezza finalmente è aperto dopo due anni. Ci è bastato un giorno e mezzo. Adesso sono finiti i disagi per i cittadini e le imprese. Sono felice e brindo alla gioia.”

L’On. Matteo Sciotto aveva sollevato la questione del cavalcavia lo scorso dicembre. Aveva inviato una interrogazione al Presidente della Regione Renato Schifani e all’Assessore Regionale alle Infrastrutture Alessandro Aricò. In quell’occasione chiedeva al governo Schifani di intervenire, in modo celere, per porre in essere le iniziative necessarie per velocizzare la riapertura del Cavalcavia che è stato posto sotto sequestro nell’ambito del Procedimento Penale nr. 1981/20 R.G.N.R. Mod. 21 attivato dalla competente Autorità Giudiziaria.

Adesso, dopo altri sopralluoghi, aveva chiesto audizione in Vi commissione all’ARS. Audizione che si è tenuta martedì 28 marzo (ne abbiamo parlato qui). Oggi la notizia della riapertura, con buona pace di tutti quei cittadini, pacesi e gualtieresi, per i quali questa arteria diventa un ponte di collegamento importante.