Manlio Salvatore Valenti, 36 anni, è morto in un incidente stradale alla periferia di Marsala. Stava guidando una Lancia Y che, mentre percorreva la via Vecchia Mazara, è finita contro un muro.

L’incidente è avvenuto per cause in corso di accertamento da parte dei Vigili Urbani di Marsala. Sul posto anche un’ambulanza. I sanitari però non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Troppo violento lo schianto che ha avuto conseguenze devastanti sullo sfortunato conducente. Manlio era parecchio conosciuto e benvoluto a Marsala e a Patrosino. Suo padre è medico ed ex sindaco di Petrosino.