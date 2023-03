San Filippo del Mela – San Filippo del Mela si prepara a vivere la Settimana Santa attraverso una serie di iniziative nelle quali fede e tradizione si prendono per mano. Rivivere la Passione di Cristo e ripercorre quelle tappe che per la fede Cristiana sono punti fondamentali.

Sabato 1 aprile l’Università Popolare Comprensoriale Filippese proporrà ai ragazzi, ma anche agli adulti, un laboratorio per l’intreccio delle palme. Un modo per tramandare una tradizione e un’arte che affonda le sue radici lontano e riporta la memoria ai tempi in cui, da bambini, erano le nostre nonne a intrecciarle per noi.

Inoltre dal 1 al 5 aprile, sempre l’UPCF, ha allestito una mostra di fotografie e indumenti tipici della Settimana Santa. Una mostra molto suggestiva, che sarà visitabile gratuitamente nella sede UPCF a San Filippo. Una sorta di percorso guidato con immagine e testi, che permetterà di ripercorrere le tradizioni della Settimana Santa filippese. Ci sarà spazio anche per i Sepurchi e per i tradizionali canti penitenziali in lingua siciliana. La mostra sarà visitabile da giorno 1 aprile fino al 5 dalle 9 del mattino alle 12, presso la sede UPCF in Via Roma 35.

Il 5 di aprile a partire dalle ore 18.30 l’Associazione Teatrale “Le nuove immagini” proporrà invece la Sacra rappresentazione della Passione di Cristo “Ecce Homo”. L’associazione teatrale filippese riprenderà quest’anno a fare la Sacra Rappresentazione, lungo un nuovo percorso che toccherà le vie del centro, con partenza da Piazza Fulci. L’appuntamento è in piazza San Francesco alle ore 18 per il Pretorio e poi la Via Crucis per le vie del centro.

Venerdì Santo anche a San Filippo del Mela ci sarà la tipica processione delle Varette. Cosa particolare sarà la presenza dei Babbaluci o Incappucciati. Si tratta di cerca 30 persone, componenti della storica Confraternita della Fratellanza, un’altica confraternita filippese che l’UPCF sta cercando di mantenere e tramandare. Uno stendardo rappresenterà quella fratellanza. Ci sarà inoltre la famosa troccula, che segnala il passaggio degli incappucciati.