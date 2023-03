Al via a Torrenova il primo progetto finanziato nell’ambito del Pnrr, “Italia digitale 2026”, ossia il piano strategico per la transizione digitale e la connettività promosso dal Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale.

A seguito della partecipazione all’Avviso Pubblico “Misura 1.4.1 Esperienza del Cittadino nei Servizi Pubblici – Comuni, è stato assegnato al Comune il contributo di € 79.922,00. Nel rispetto del timing previsto dal Piano, sono stati affidati,per l’importo di € 44.995,50 al netto del ribasso, dei servizi:

-Sito Internet (Pacchetto Cittadino Informato);

-Richiedere iscrizione al trasporto scolastico;

-Richiedere iscrizione alla mensa scolastica;

-Richiedere iscrizione all’asilo nido;

-Pagare canone idrico

E dei servizi aggiuntivi come servizio “certificati e documenti”:

-richiedere L’accesso agli atti;

Servizio “servizi socio-assistenziali e sanitari”:

-Presentare domanda per bonus economici;

-Software applicativo gestione Sondaggi e Questionari;

-Software applicativo Gestione Eventi.

L’obiettivo è rendere la Pubblica Amministrazione la migliore “alleata” di cittadini e imprese, con un’offerta di servizi sempre più efficienti e facilmente accessibili.