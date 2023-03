Sono ore cruciali per l’organizzazione di un evento molto atteso da un’intera comunità. Il prossimo 2 aprile, domenica, si svolgerà infatti la tradizionale Via Crucis Vivente che torna dopo tanti anni di assenza.

Sono oltre 160 i figuranti impegnati nella rappresentazione che coinvolgerà tutto il territorio comunale di San Salvatore di Fitalia.

Il Sindaco Giuseppe Pizzolante ha firmato l’Ordinanza al fine di garantire un migliore svolgimento della manifestazione.

Nell’ordinanza viene indicato che dalle ore 15:00 alle ore 21:00 di domenica 2 aprile sarà in vigore il divieto di transito sulla S.P. 155 dal Km 15+500 al Km 17+800 – 𝗖𝗛𝗜𝗨𝗦𝗨𝗥𝗔 𝗔𝗟 𝗧𝗥𝗔𝗡𝗦𝗜𝗧𝗢 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗨𝗥𝗕𝗔𝗡𝗢 (Via Caduti sul lavoro – Via Roma – Via Umberto – Via Vittorio Emanuele – Piazza Ospedale).

Dalle ore 14:00 alle ore 21:00 divieto di transito e sosta con rimozione forzata a Piazza Sant’Antonio, Via Umberto, Largo Addolorata, Rione S.Maria, Via Caduti sul Lavoro, Via Roma, Via Colonnello Musarra, Via Risorgimento, Via Conte Alessandro, Via Stella Polare, Via Solferino, Via Corso del Popolo (civ. 2-16), Via Vittorio Emanuele (escluso tratto antistante New Floridita), Largo Palco, Discesa San Calogero, Piazza Ospedale, Via San Leonardo.

È stata inoltre creata una pagina Facebook “Via Crucis Vivente 2023 – San Salvatore di Fitalia” per essere sempre aggiornati.