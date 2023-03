Due giovani originari della provincia di Catania, appena maggiorenni, sono stati arrestati in flagranza dai Carabinieri della Compagnia di Taormina con l’accusa di cessione di sostanza stupefacente.

I due, notati a bordo della loro autovettura inoltrarsi in una via secondaria del Comune di Giardini Naxos, sono stati seguiti dai Militari dell’Arma e sono stati colti in flagranza mentre cedevano circa dieci grammi di marijuana a un coetaneo del luogo, in cambio di 100 euro in contanti.

Nel corso della perquisizione dell’autovettura in uso ai due giovani, oltre alla somma consegnata poco prima

dall’acquirente, è stata trovata anche una dose di cocaina. La perquisizione è stata estesa anche ai domicili dei ragazzi. Sono stati trovati complessivamente altri 100 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento. Lo stupefacente è stato sequestrato e inviato ai RIS per le analisi. I due giovani sono stati arrestati e per loro è stato disposto l’obbligo di dimora nel comune di residenza e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. L’acquirente è stato denunciato a piede libero.