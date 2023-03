Roccavaldina – Roccavaldina punta sulla messa in sicurezza del territorio. L’Amministrazione Comunale ha ottenuto infatti un importante finanziamento per la messa in sicurezza del torrente Bagheria.

A darne notizie il Sindaco Salvatore Visalli. Si tratta di un finanziamento di 232 mila euro che serviranno pera risagomatura e la messa in sicurezza dell’intero corso d’acqua.

“Dopo le mie richieste e i sopralluoghi congiunti, -dichiara il Sindaco Salvatore Visalli – l’Autorità di Bacino ha assegnato al Comune di Roccavaldina 232.000 € per la pulizia, la risagomatura e la messa in sicurezza del torrente Bagheria e degli affluenti ricadenti nel nostro Comune. Un risultato importantissimo per la sicurezza del territorio e degli abitanti delle nostre frazioni.”

Un finanziamento frutto di tanto lavoro. Innanzitutto i sopralluoghi per accertare le situazioni di criticità idraulica presenti. Proprio dopo i sopralluoghi è stato disposto che l’Autorità di Bacino ammettesse a finanziamento l’intervento di ripristino, a valere sui fondi del Bilancio della Regione Siciliana assegnati all’Autorità.

Il finanziamento ammonta complessivamente ad € 232.166,82 di cui € 164.838,44 per lavori ed € 67.328,38 per somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale.