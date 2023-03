Pace del Mela – Sono state tolte stamattina dai Vigili Urbani di Pace del Mela le transenne al Cavalcavia n.6 di Malapezza, a Pace del Mela. Dalle 13.00 di oggi (30 marzo) il transito sarà possibile a senso unico alternato di circolazione e divieto per i mezzi pesanti ed autobus. Proprio ieri infatti è giunta al Comune (ne abbiamo parlato qui), una lettera del CAS che sostanzialmente dava il via libera per il transito pedonale e veicolare, stando comunque alle limitazioni dettate nel provvedimento di esecuzione di sequestro preventivo. Ieri a dare notizia della missiva era stato l’On. Matteo Sciotto che già a dicembre aveva sollevato la questione con delle interrogazioni. Sempre l’On. Sciotto aveva chiesto l’audizione che si è tenuta il 28 marzo.

Le precisazioni dell’Assessore Schepis

L’Assessore di Pace del Mela Mario Schepis, che era presente all’audizione tenutasi il 28 marzo in IV Commissione all’ARS, precisa che proprio ieri mattina il Comune aveva mandato una pec per richiedere un incontro urgente e discutere delle problematiche. In tarda mattinata l’arrivo della nota del CAS. “Siamo felicissimi nell’interesse dei cittadini; -ha dichiarato l’Assessore all’Ambiente Schepis- la mia domanda è però, visto che il 28 marzo si è tenuta una audizione a Palermo, dove erano presenti i rappresentanti del Cas, perché in quella sede gli stessi non abbiano prodotto nessuna documentazione in merito alle risultanze delle prove geognostiche, né l’autorizzazione ad aprire in considerazione del fatto che ne fossero in possesso già da gennaio. In ogni caso l’Amministrazione attende il verbale dell’audizione di ieri.”

La nota del Comune di Pace del Mela

L‘Amministrazione Comunale di Pace del Mela, nel comunicare alla cittadinanza la riapertura del cavalcavia in questione, scrive una nota che pubblichiamo integralmente.

“E’ opportuno precisare che il cavalcavia in questione risulta essere stato oggetto di un Decreto di Sequestro Preventivo (tutt’oggi vigente) adottato dal Giudice delle Indagini Preliminari del Tribunale di Barcellona P.G. in data 05.02.2021 in quanto sono state riscontrate “condizioni critiche talmente evidenti che i consulenti hanno rilevato il pericolo urgente per il crollo e la rovina in termini di alta probabilità” (cfr. pag. 4) rendendosi quindi necessaria l’esecuzione di specifici interventi di messa in sicurezza. A seguito delle varie richieste inoltrate dal Comune di Pace del Mela al C.A.S. (Consorzio Autostrade Siciliane), soltanto in data 29.03.2023, quest’ultimo Ente ha trasmesso le valutazioni sperimentali e teoriche acquisite in data 24.01.2023 dai consulenti scientifici incaricati dallo stesso Consorzio. Per una completa informazione, si evidenzia che, sul cavalcavia in oggetto, risultano essere stati “eseguiti interventi di disgaggio e ripristino delle parti ammalorate” ma non risultano essere stati ancora effettuati i seguenti lavori: “1. disgaggio e bonifica delle parti corticali ammalorate; 2. protezione ed integrazione delle armature degradate; 3. ricostruzione delle parti corticali con malte atte al ripristino; 4. sostituzione dei giunti intermedi”; su questo punto, è stato specificato che “saranno, a breve, eseguite le lavorazioni per la posa in opera dei giunti intermedi (in corrispondenza delle selle Gerber)”. Per completezza di informazione si evidenzia come il Comune abbia ricevuto solamente in data 29 marzo 2023 una comunicazione ufficiale del Consorzio Autostrade Siciliane a firma dell’Ing. Roberto Silvestro (Istruttore Tecnico), dell’Ing. Dario Costantino (Dirigente dell’Area Tecnica e di Esercizio) e dell’Ing. Salvatore Minaldi (Direttore Generale) con la quale si rappresenta che in data 24/01/2023 con “nota Prot. (CAS) 3003/2023 la terna dei consulenti scientifici trasmetteva le relazioni definitive dei cavalcavia dal n.5 al n.26, tranne 11 perché ferroviario ed i n.14 e 25 poiché pedonali”. Questa relazione non è mai stata trasmessa al Comune di Pace del Mela.”