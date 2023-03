Una tragedia si è consumata stamattina ad Antillo. L’81enne Iole Bongiorno ha perso la vita durante un incendio che è divampato improvvisamente nella sua abitazione, in contrada Romito.

L’allarme, scattato immediatamente, ha portato sul posto i Vigili del Fuoco del distaccamento di Letojanni e due ambulanze del 118. Purtroppo però per la donna non c’era già più nulla fare. Una volta entrati in casa, i soccorritori l’hanno ritrovava senza vita, con il corpo carbonizzato dalla furia delle fiamme.

Sul posto anche i Carabinieri. Si indaga per accertare le cause del tragico rogo.