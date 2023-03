Il Lions Club di Capo d’Orlando ha festeggiato la sua XLIV Charter e la 18esima edizione del Premio Toto Longo.

Ad aprire i lavori la presidente del club, Angela Portale, che ha tratteggiato la storia e l’impegno in favore dei bisognosi, ripercorrendo il lungo viaggio attraverso gli oltre quattro decenni di proficua attività.

In mattinata il service nel corso del quale il Lions Club orlandino, pensando ai non vedenti, ha consegnato al Comune di Capo d’Orlando, nella persona del Sindaco Ingrillì, una mappa tattile della Sicilia e isole minori, posta sul lungomare Andrea Doria. Presenti alla cerimonia anche il governatore del Distretto Lions Sicilia, dott. Maurizio Gibilaro, l’avv. Marina Merendino, referente del relativo service e il dott. Salvatore Imbrogio Ponaro, in rappresentanza dell’Unione italiana ciechi.

Nel corso della mattinata il Club ha consegnato il premio Toto Longo alla dott.ssa Maria Antonietta Pulitanò, per avere conseguito la laurea in giurisprudenza con la migliore votazione presso l’Università degli Studi di Messina.

Il premio, conferito annualmente in memoria dell’avvocato Toto Longo, già socio del Club, presidente di circoscrizione e Sindaco del Comune di Capo d’Orlando negli anni 1992-93, e sostenuto con passione dal figlio dott. Renato, anche lui socio del Club è giunto alla sua 18esima edizione. La prima si svolse nell’anno sociale 2002-2003, sotto la presidenza del professor Vincenzo Ettari.

Sull’attribuzione del premio relaziona all’Assemblea il prof. Antonino Pinzone, componente della commissione valutatrice in qualità di membro designato dal direttivo del Club. Presente alla cerimonia la prof.ssa Cinzia Ingratoci, in rappresentanza del Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli studi di Messina.

Presenti, altresì, alla cerimonia: i past governatori, dottor Giuseppe Scamporrino e dott. Francesco Freni Terranova, sempre attenti alla vita sociale del Club, il Sig. Diego Taviano, coordinatore delle circoscrizioni, i presidenti e gli officer di diversi Lions Club e i soci del Club orlandino.