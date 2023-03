Proseguono condizioni di tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia. Cieli sereni su tutta la regione per tutto l’arco della giornata.

Temperature in aumento con un trend fino alla giornata di sabato. Poi ci si avvierà verso una parentesi fredda e piovosa. I venti spireranno deboli da Sud. Per quanto riguarda i mari, Tirreno da quasi calmo a poco mosso così come lo Ionio.