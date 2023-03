Nella seduta del 27 marzo, il Consiglio comunale di San Piero Patti ha approvato a maggioranza la variazione al Bilancio di previsione 2023/25.

Con questo atto il sindaco Cinzia Marchello ha predisposto le opportune previsioni e le coperture economiche per importanti servizi e interventi programmati per i prossimi mesi. Nello specifico, sono state iscritte a bilancio tutte le nuove entrate che derivano dai rilevanti finanziamenti ottenuti per la riqualificazione dei locali sottostanti la palestra comunale (dal PNRR- Futura), per il progetto sui servizi socio-assistenziali (da PNRR – Coesione territoriale), per la digitalizzazione dei servizi amministrativi, per la costituzione della Comunità di energia rinnovabile all’interno del Comune. È stata prevista inoltre una maggiore dotazione economica per la manutenzione della rete idrica comunale, per la viabilità interna, per la manutenzione degli edifici comunali e per il potenziamento del servizio di Polizia Municipale.

Riguardo la mozione presentata dalla minoranza sulla segnaletica stradale da implementare in c.da S. Maria, nonostante nel punto indicato dalla mozione la competenza non sia dell’amministrazione sampietrina in quanto il tratto stradale si trova al di fuori dai confini comunali, il gruppo di maggioranza ha deciso di convergere sulla proposta e di attivarsi, di concerto con il Comune di Montalbano Elicona e con la Città Metropolitana di Messina, a risolvere un problema concreto di sicurezza per gli automobilisti.

Sulla mozione riguardante i suidi, bocciata dal consiglio, l’amministrazione comunale, per voce del sindaco Marchello, ha confermato la propria linea e cioè quella di un provvedimento celere e che rispetti tutte le normative. Il primo cittadino infatti ha spiegato in modo chiaro che l’avviso predisposto nei giorni scorsi rinviava all’ordinanza sindacale predisposta nel maggio 2022 e tuttora in vigore, che rispetta in tutti i termini l’ordinanza schema-tipo inviata dall’Assessorato regionale del Territorio e Ambiente nel 2021 a tutti quei comuni dove si verifica l’emergenza per sovrappopolamento di suidi. Contro questa ordinanza ad oggi non è stato proposto alcun ricorso. Nonostante ciò l’amministrazione comunale inviterà i cittadini a continuare ad inviare le proprie segnalazioni sulla presenza di suidi sul territorio in modo da proseguire in modo coordinato con la Ripartizione faunistico-venatoria, il Corpo Forestale della Regione Siciliana e gli assessorati regionali competenti, l’iter per la celere risoluzione del problema. Inoltre l’amministrazione comunale ha già instaurato un dialogo con gli altri attori coinvolti per aprire un tavolo tecnico sul problema.

Riguardo l’ultima mozione presentata dall’opposizione sui contributi per il carnevale 2023, l’amministrazione ha evidenziato di aver già previsto un aumento del contributo per i gruppi che hanno partecipato alla kermesse carnascialesca che quest’anno ha riscosso un grande successo. Nel corso della seduta, inoltre, è stata approvata una mozione a sostegno delle iniziative di Coldiretti contro il cibo sintetico e la sana alimentazione.