Gioiosa Marea – Il Gioiosa si è imposto 3-2 in trasferta contro il Città di Mistretta, nel proseguimento del match della venticinquesima giornata del Campionato di Promozione Girone B, sospeso Domenica 26 Marzo al termine della prima frazione di gioco per un infortunio al direttore di gara.

La formazione di Gioiosa Marea ha sconfitto gli avversari grazie alla doppietta di Calabrese e alla rete di Tranchita. Con questo importante successo il Gioiosa si rilancia in ottica playoff e sale al quarto posto in classifica con 38 punti; sarà decisiva in questo senso l’ultima giornata, che verrà disputata Domenica 2 Aprile e in cui la squadra gioiosana osserverà il suo turno di riposo. Invece il Città di Mistretta aveva già ottenuto la salvezza anticipata la scorsa Domenica, nonostante la sospensione dell’incontro.

L’incontro spartiacque, sia per la griglia playoff sia per delineare l’accoppiamento del playout, sarà Pro Falcone–Supergiovane Castelbuono. La Supergiovane Castelbuono attualmente è quinta con 37 punti e il Gioiosa dovrà sperare che il Falcone possa fare risultato contro il Castelbuono. Dal canto suo il Pro Falcone è ultimo con 17 punti ed è costretto a vincere per ottenere la salvezza; infatti in penultima posizione con 18 punti si trovano appaiate Villarosa Calcio e Città di Casteldaccia e le due compagini si scontreranno tra di loro nell’ultimo turno. Il Pro Falcone, per tentare di raggiungere la salvezza, ha ufficializzato il ritorno in panchina di Peppe Alizzi, che prende il posto di Massimo Bontempo, allenatore che ha raccolto appena un punto nelle ultime 5 gare.