Galati Mamertino – Anche i Comuni di Galati Mamertino e Mirto hanno ottenuto un finanziamento, per la realizzazione di un’area fitness all’aperto dal Dipartimento dello Sport, nell’ambito della Terza Linea di Intervento – PNRR Sport e Inclusione sociale per la creazione di parchi e percorsi attrezzati.

Il Comune di Galati Mamertino ha ricevuto un contributo di 28.500 euro, per la creazione dell’area fitness in località Rafa (nella foto il progetto), e a breve il Parco Robinson verrà totalmente riqualificato attraverso l’attivazione di un’area sport e fitness per gli amanti dell’attività fisica, con finalità ricreative e di inclusione sociale.

“Si arricchisce sempre di più il nostro centro sportivo di località Rafa – afferma l’Amministrazione Comunale galatese -. Continuiamo a lavorare con un interesse particolare rivolto ai giovani, allo sport e alle nostre strutture sportive. Importanti novità ci saranno anche nei prossimi giorni”.

Il Comune di Mirto ha conseguito, invece, un finanziamento di 21.000 euro complessivi (20.000 euro come contributo per acquisto e posa forniture e 1.000 euro per la preparazione del sito). Il contributo viene concesso a tutti i Comuni con una popolazione fino a 10.000 abitanti, sprovvisti di playground pubblici e ricadenti nelle Regioni del Mezzogiorno (Sicilia, Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia e Sardegna). L’area fitness all’aperto, oltre alle attrezzature installate, sarà corredata anche dall’applicazione di nuove tecnologie per la pratica sportiva libera.