L’estremo gesto di amore di un 67enne ha dato la speranza a quanti attendevano da tempo un trapianto d’organo. È stato eseguito in nottata al Policlinico un prelievo di organi, fegato e cornee, dal corpo del 67 Giovanni Fascetta che era stato investito lo scorso Mercoledì a Letojanni mentre si trovava in sella alla sua bicicletta.

Le sue condizioni avevano reso necessario il trasferimento al Policlinico, dove è morto dopo una settimana.

La Procura di Messina ha aperto un’inchiesta affidata alla Pm Anna Maria Arena. La conducente del mezzo, una 47enne, è iscritta nel registro degli indagati con l’ipotesi di reato di lesioni gravi. Il capo d’accusa a suo carico adesso diventa omicidio stradale.

Lo scorso mercoledì, alle 8.30, il 67enne procedeva in via Monte Bianco e stava imboccando la bretella che collega con la Statale 114 e, mentre affrontava una curva, si è scontrato con una monovolume Volkswagen Sharan, condotta dalla donna originaria del posto. Secondo la ricostruzione, la 47enne stava effettuando una manovra di retromarcia dallo slargo in cui era parcheggiata, nei pressi della palestra comunale. Inevitabile l’impatto. L’uomo è stato sbalzato dal sellino e ha battuto la testa sull’asfalto in modo violento. Una vistosa macchia di sangue si è creata nel punto di impatto con il terreno. Immediati i soccorsi e il trasporto al Sirina. Dopo aver analizzato le condizioni del 67enne, i medici hanno disposto il trasferimento al Policlinico.