“Sono soddisfatto! Auspico che entro 24 ore il Cavalcavia di Malapezza a Pace del Mela sia riaperto al transito”. È con queste parole che l’On. Matteo Sciotto commenta l’auspicata riapertura al transito del cavalcavia n6 che in questi giorni è stato oggetto di dibattito.

Sciotto, pubblica uno stralcio della lettera “prot. 10047 del 29.03.2023 inviata dal Consorzio Autostrade Siciliane al Comune di Pace del Mela”. In questa missiva si legge che “come già esposto nel corso dell’audizione tenutasi in data 28/03/2023 presso in IV Commissione Territorio e Ambiente della Regione Sicilia e sulla scorta dello studio della Valutazione della Sicurezza del cavalcavia 6 da parte della terna dei Consulenti scientifici nominati dal C.A.S., si ritiene che il Comune di Pace del Mela possa revocare la propria Ordinanza Dirigenziale n.18 del 30/05/2021 di interdizione al transito pedonale e veicolare”.

In poche parole, stando a quanto scritto, il CAS dà il via libera per il transito pedonale e veicolare. Presisa tuttavia di “istituire le limitazioni indicate nel provvedimento di esecuzione di sequestro preventivo, emesso dal P.M. presso il Tribunale di Barcellona P.G. il 02/03/2021 nel procedimento penale n. 1981/20 R.G.N.R., ovvero “evitare il passaggio dei veicoli pesanti limitando il carico ammissibile e regolare il traffico sui cavalcavia in senso alternato, riducendo il passaggio dei veicoli leggeri su un’unica corsia centrata rispetto alla carreggiata, con ciò evitando di impegnare il ponte con carichi eccezionali“, così come già fatto a suo tempo, dai comuni di Monforte San Giorgio, Milazzo, Barcellona, Terme Vigliatore e Furnari, per i cavalcavia ricadenti nel territorio di competenza. Non appena eseguito l’intervento di rifacimento dei giunti intermedi e previa autorizzazione della Procura di Barcellona P.G., sarà possibile la completa riapertura al transito con il doppio senso di circolazione ed il limite di carico per i mezzi intermedi di massa non superiore a 26 tonn.”

Pubblichiamo di seguito lo stralcio della lettera resa nota dall’On. Sciotto: