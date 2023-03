Indetto per domani alle ore 16 il Consiglio comunale di Patti, a due settimane dall’ultima seduta. L’urgenza per rientrare nei termini di adozione del regolamento relativo alla “definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti”, utile all’Ente ma anche ai contribuenti.

La definizione agevolata in questione, per l’appunto da adottarsi entro il 31 marzo, consente di definire le liti tributarie in ogni stato e grado di giudizio pendenti attraverso il pagamento di un importo determinato sulla base del valore della controversia e dello stato e del grado in cui pende la stessa. Pertanto, facendo seguito all’adesione a livello nazionale, l’opportunità è proficua per il Comune, perché consente di ridurre il contenzioso in essere, ma anche per il debitore vista la possibilità di ottenere una riduzione del debito grazie all’esclusione delle sanzioni, degli interessi, oltre che di una quota dell’imposta, a seconda dello stato dei giudizi.

Gli altri punti all’ordine del giorno inseriti dal presidente dell’assemblea pubblica Giacomo Prinzi non vedono scadenze impellenti, ma potrebbe essere l’occasione buona per trattare argomenti già due volte rinviati, quali l’approvazione del regolamento del “Baratto Amministrativo” (altra misura che consentirebbe ai contribuenti di pagare tasse e in generale debiti con il fisco in maniera alternativa ovvero attraverso il proprio lavoro fino alla compensazione di quanto dovuto) e “Criticità e interventi riguardanti il Teatro Comunale Beniamino Joppolo”.

Nuovamente in programma anche la mozione e discussione della “Perdurante chiusura della RSA di Case Nuove Russo e salvaguardia dei livelli occupazionali” su richiesta della minoranza, come pure “PUDM e zone nautiche” per cui già nello scorso civico Consesso il consigliere Cangemi aveva riportato talune preoccupazioni dei diportisti. A queste aveva dato risposta la vicesindaco e assessore alla tutela del suolo e del mare Eliana Raffa confermando che, anche nella nuova stagione estiva, le imbarcazioni potranno stazionare sull’arenile pattese ma solo entro le zone nautiche, in ottemperanza al Piano di Utilizzo del Demanio Marittimo.

Altro regolamento oggetto di esame per il Consiglio sarà l'”Approvazione del procedimento per il riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana a cittadini stranieri di ceppo italiano (jure sanguinis)”. Stante il numero elevatissimo di richieste, l’Ente provvederà ad estendere i tempi previsti per l’attività istruttoria al fine di consentire agli Uffici di espletare le pratiche efficientemente.