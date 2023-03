Il gip Eugenio Fiorentino ha condannato a 4 anni e 2 mesi con il rito abbreviato il 27enne Pippo Molonia che era accusato del ferimento di Claudio Costantino.

I fatti si verificarono a Bisconte l’11 novembre del 2021. Lo scorso 22 dicembre, davanti al gip Ornella Pastore, durante l’interrogatorio di garanzia, il 27enne Molonia aveva confessato di aver sparato a Claudio Costantino l’11 novembre dell’anno precedente. Aveva anche spiegato il perché del suo gesto raccontando al magistrato che quella mattina aveva investito per errore Costantino, che si trovava in sella ad una moto, mentre scappava da un posto di blocco dei carabinieri e i due avevano litigato.

Sempre secondo il racconto del 27enne, avendo visto nel pomeriggio Costantino aggirarsi a Bisconte e temendo una ritorsione per la lite della mattina, avrebbe “giocato d’anticipo” sparandogli un colpo di pistola alla gamba. Costantino è attualmente in carcere per aver ucciso a colpi di pistola il 2 gennaio dell’anno scorso a Camaro Francesco Portogallo e Giuseppe Cannavò.