Alle 6 del mattino hanno avuto inizio le opere di demolizione di 22 autorimesse edificate abusivamente su un terreno demaniale antistante un immobile di proprietà dello IACP, a Catania, nel quartiere Librino.

Le operazioni di demolizione rappresentano il risultato di una proficua intesa tra la Procura e il Comune di Catania, finalizzata a garantire la tutela del territorio mediante la restaurazione delle condizioni antecedenti alla realizzazione delle opere abusive.

L’attività eseguita a cura del Comune di Catania – su iniziativa della Procura e grazie all’accurato coordinamento della Prefettura di Catania – riguarda sia manufatti oggetto di sentenze di condanna per reati in materia edilizia passate in giudicato sia manufatti il cui carattere abusivo è stato rilevato dalla polizia municipale.

Sul posto presenti Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Provinciale, Municipale e Vigili del fuoco al fine di assicurare l’ordine e la sicurezza pubblica nel corso dello svolgimento delle operazioni di demolizione.