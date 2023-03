Era il 16 aprile dello scorso anno da poche ore, quando l’auto a bordo della quale viaggiava, una Peugeot, si schiantò contro un ponteggio lungo la SS113, a Venetico Marina, all’altezza della “zona Vaccarino”. Le condizioni di Gabriele apparvero subito gravissime. Da quel giorno Gabriele, all’epoca dei fatti diciassettenne, si è addormentato e non si è ancora svegliato.

Ha subito diversi interventi chirurgici. Rometta non ha mai smesso di sperare per lui. La sua famiglia non lo ha mai lasciato da solo, neanche un attimo. Vegliando quel suo sonno, pregando e sperando come solo due genitori possono fare. Non si sono risparmiati e continuano a non farlo. Perché la vita di un figlio non ha prezzo. E così adesso hanno deciso di aggrapparsi a un’altra speranza e di darla anche al loro ragazzo che, intanto, ha compiuto i suoi diciotto anni in coma.

La speranza è in Austria, a Innsbruck, in un centro specializzato. Ma servono soldi, tanti soldi. Per questo la famiglia di Gabriele chiede aiuto. L’appello è stato lanciato anche dalla Sindaca di Spadafora, Tania Venuto: “Cerchiamo di aiutarli nel nostro piccolo”.

Questo è l’IBAN per aiutare fattivamente Gabriele e i suoi cari

IT53Y3253203200006571814835

Codice BIC: SIGPITM1XXX

Carta prepagata MOONEY intestata a Vincenza Aragona