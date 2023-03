Grande soddisfazione per il Tecnico Nazionale Carmelo Arasi, essere stato nominato per il sesto anno consecutivo Ambassador in Sicilia del progetto “TS College Tennis”, progetto internazionale della PTR (Professional Tennis Registry) con il patrocinio della Federazione Italiana Tennis e Padel.

Ma che cos’è TS College Tennis e a chi è destinato?

Indicativamente, tutti i giocatori tesserati FITP con classifica minima 3.1 o superiore sono in grado di ottenere borse di studio a livello sportivo per coprire le spese universitarie e tennistiche.

L’età minima per l’accesso è di anni 17 e i parametri fondamentali per ottenere la migliore borsa di studio destinata a coprire l’intere spese sono: buona conoscenza della lingua inglese, classifica federale alta e scelta dell’università.

Negli Stati Uniti lo sport universitario riveste una grande importanza ed ogni anno la scuola mette a disposizione numerose borse di studio per atleti di varie discipline.

In divisione 1 ogni squadra di tennis dispone di 4 borse di studio complete in campo maschile e 8 in campo femminile. In divisione 2 il rapporto è rispettivamente di 5 e 6.

Cosa comprende una “borsa di studio”:

Tasse universitarie

Vitto e alloggio

Abbigliamento sportivo

Pasti

Fisioterapia

Palestra

Libri

Trasferte con la squadra.

La mission di “TS College Tennis” diretta da David Botti, è quella di assistere giovani atleti nella ricerca e scelta dell’università adatta che permetterà loro di competere, imparare e crescere fino a diventare persone adulte di successo.

Il College Tennis Italia rappresenta il trampolino di lancio per giovani giocatori e giocatrici intenzionati a proseguire con gli studi, ma anche per chi ha ancora il sogno di proseguire la strada del professionismo.

E sono già tanti i ragazzi siciliani seguiti in questo primo importante step dal tecnico brolese che hanno ottenuto importanti borse di studio nei college americani, da Cincinnati a Miami, passando per il South Carolina con qualcuno di loro che si è già laureato.

Docente di Scienze Motorie e Sportive, Tecnico Nazionale e Istruttore di Padel e Beach Tennis, Preparatore Fisico e Fiduciario della Federazione Italiana Tennis e Padel, Professional PTR, Coordinatore del Circuito Tpra per il Tennis ed il Padel Carmelo Arasi è stato capitano della rappresentativa Sicilia ai “Giochi delle Isole”, “Coppa Belardinelli”, “Coppa d’inverno” e “Coppa delle Province”.

Responsabile in provincia di Messina per l’attività federale dedicata al “Tennis in Carrozzina ed alle disabilità intellettive e relazionali”.

Da 16 anni Co Direttore ai Centri Estivi FIT, è da 25 anni il Direttore Tecnico del Circolo Tennis Brolo, da 6 del Tc Rocca di Caprileone e di Arasi Tennis Team.

Da 20 anni, fa parte inoltre dello staff organizzativo della Fun Cup & Senior-Ladies Cup a Portorose in Slovenia.