Galati Mamertino – Il Consiglio Comunale di Galati Mamertino, riunitosi ieri sera in Sessione ordinaria, ha applicato 3 Regolamenti, riferiti all’istituzione e la disciplina della tenuta dell’Albo delle Associazioni, all’uso e alla gestione del campo sportivo “Ducezio-Parafioriti”, e all’organizzazione e all’atto costitutivo del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile.

Il civico consesso galatese, che ha osservato un minuto di silenzio per commemorare la giovane Giulia Fabio scomparsa lo scorso Sabato, ha anche discusso lo Schema di Convenzione tra i Comuni dell’Area Interna Nebrodi, il sostegno e l’adesione alle iniziative della Coldiretti contro il cibo sintetico, e un’interrogazione presentata dal Gruppo consiliare di minoranza “Uniti si cresce”.

Il Regolamento dell’Albo delle Associazioni, attuato in Giunta Comunale nell’Ottobre 2022 e approvato con i voti favorevoli dei 6 Consiglieri di maggioranza e i 2 astenuti della minoranza, è costituito da 13 articoli ed è stato illustrato dal Sindaco Vincenzo Amadore; il primo cittadino galatese ha messo in evidenza che questo prospetto serve a regolamentare meglio l’associazionismo e ha fatto notare che riguarda tutte le Associazioni, presenti sul territorio comunale. Il capo gruppo di minoranza Giuseppe Drago ha sottolineato che l’opposizione apprezza la presentazione di questo Regolamento, ma lamenta l’arrivo della regolamentazione in ritardo. Il Consigliere di minoranza Bruno Natale ha spiegato che, secondo il suo parere, si sia operata una differenza tra Associazioni di Serie A e di Serie B, e la stessa cosa riguarda anche le ditte; ha risposto il Sindaco Amadore, spiegando che l’intenzione dell’Amministrazione è stata sempre quella di premiare la meritocrazia e che tutte le Associazioni cittadine sono valorizzate e considerate come meritano.

Il Regolamento del campo sportivo “Ducezio-Parafioriti” è passato con 6 voti favorevoli e 2 contrari, e riguarda la regolamentazione dell’utilizzo dell’impianto da parte delle società sportive. In merito a questo Regolamento è stata presa in considerazione un’osservazione, presentata nei termini utili dalla FCD New Eagles, mentre non è stato giudicato un emendamento, depositato dalla minoranza, perché arrivato oltre il termine ultimo di presentazione. La minoranza si è espressa in modo contrario alla proposta in oggetto, in quanto ritiene che le Associazioni sportive devono usufruire in modo gratuito della struttura, “visto anche il mutuo e i sacrifici della popolazione per la creazione del campo sportivo” – ha aggiunto il Consigliere Drago -“. Il Sindaco Vincenzo Amadore ha fatto notare che attualmente ci sono 3 società sportive, che possono utilizzare il “Ducezio-Parafioriti“; si tratta del Città di Galati, della Mamertina e delle giovanili della New Eagles. Il primo cittadino ha poi aggiunto che il Comune galatese ha ottenuto un finanziamento di 28.500 euro per la realizzazione di un’area fitness all’aperto in località Rafa e che in estate verranno effettuati dei lavori all’esterno della piscina comunale (dopo quelli eseguiti l’anno scorso all’interno della struttura).

Il Regolamento del Gruppo comunale di Protezione Civile è stato accettato all’unanimità, da tutti gli 8 Consiglieri presenti, e serve anche a dotare i volontari di divise e dispositivi di sicurezza. Grazie all’approvazione di questo Regolamento e dell’atto costitutivo, l’Amministrazione Comunale può attingere a diversi finanziamenti in merito e tutto ciò acquista una valenza sociale non indifferente.

Il civico consesso ha poi attuato lo Schema di Convenzione tra i Comuni dell’Area Interna Nebrodi (formata da 29 Comuni), per l’attuazione delle politiche territoriali della Regione Siciliana per il periodo di programmazione 2021-2027. Il Comune capofila rimane quello di Sant’Agata di Militello e in questo ambito il paese di Galati Mamertino ha già ottenuto il finanziamento del NEBLAB e ci sono in graduatoria altri 2 progetti, riferiti all’energia. Oltre al Comune capofila si prevedono 5 sub ambiti, in cui saranno suddivisi i 29 Comuni; il Comune di Galati Mamertino formerà un sub ambito con i paesi di Longi, Mirto, Frazzanò, Capri Leone e San Salvatore di Fitalia. A riguardo il Consigliere di minoranza Bruno Natale ha chiesto al Sindaco Amadore che il Comune galatese possa avere la leadership del proprio sub ambito.

L’interrogazione del gruppo di minoranza “Uniti si cresce” è rivolta al Sindaco Amadore e si riferisce ad alcune delucidazioni, riguardo a un progetto di democrazia partecipata nel campo sportivo “Ducezio-Parafioriti”. Il primo cittadino Amadore ha spiegato che i seggiolini, previsti nel campo, sono stati collocati in numero minore in base alle direttive del CONI e si è deciso di installarli a distanza uno dall’altro. Per il progetto sono stati stanziati 7.196 euro, rispetto agli 8.650 euro previsti inizialmente, ma è stata comunque rispettata la volontà dei cittadini. Amadore ha poi anche spiegato che la votazione dei cittadini sui progetti è avvenuta porta a porta e ha analizzato gli altri progetti di democrazia partecipata, quello dell’AVIS e quello dell’Associazione San Basilio; è stato anche aggiunto un quarto progetto della Parrocchia Santa Maria Assunta (in totale per i progetti di democrazia partecipata sono stati impegnati 19.100 euro).

Infine il Consiglio Comunale ha aderito alla petizione promossa dalla Coldiretti contro il cibo sintetico, sostenendo tutte le conseguenti e connesse iniziative di sensibilizzazione, attinenti ai pericoli di questo tipo di cibo ed avvalorate dal mondo accademico e scientifico.