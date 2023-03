Da domani, l’Associazione Animalista Randagioioso aprirà sul territorio di Terme Vigliatore il servizio Ufficio Tutela Animali Randagioioso. Un servizio importante e utile che ha come finalità primarie la vita ed il benessere degli animali e il rapporto di miglior convivenza uomo-animale.

Il servizio propone informazioni su comportamenti da adottare per il bene degli animali nell’ottica di una migliore convivenza, nel rispetto delle leggi vigenti, delle competenze e responsabilità in caso di ritrovamento di randagi, delle adozioni di animali abbandonati, del primo soccorso veterinario e delle sterilizzazioni, ma anche informazioni di carattere generale come ad esempio la detenzione di animali all’interno dei condomini o il reperimento della modulistica necessaria.

Sarà disponibile la bacheca “cerca/trova”, per segnalazione di smarrimenti o ritrovamenti, richieste di adozione, dog-sitter, cat-sitter e pet-terapy, con attento e continuo monitoraggio delle segnalazioni dei cittadini.

Inoltre, l’Associazione Randagioioso, promuoverà campagne di sensibilizzazione volte a migliorare: registrazione dei cani presso l’anagrafe canina regionale, registrazione del cambio di proprietà, variazione di residenza e del decesso dell’animale nonché del suo corretto smaltimento, come anche campagne dirette ai proprietari di cani rispetto alla raccolta e allo smaltimento delle deiezioni canine. Implementerà ulteriormente, le collaborazioni con Istituzioni, Enti, Associazioni e privati del territorio che sono impegnati nella cura, la gestione ed il benessere degli animali domestici e randagi.

L’Ufficio sarà aperto al pubblico tutti i giovedì dalle 10.00 alle 12.00 presso i locali della Stazione ferroviaria di Novara-Montalbano-Furnari. Contatti : randagioioso@gmail.com – Angela Aspa 347/5726765 (solo messaggi whatsapp)