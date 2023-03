Pace del Mela – Si è tenuta ieri a Palermo l’audizione per parlare dei 22 cavalcavia sequestrati da due anni. Focus particolare su quello di Pace del Mela, ricadente in contrada Malapezza, per il quale l’On. Matteo Sciotto ha chiesto chiarimenti.

A sedere al tavolo, in IV Commissione all’ARS, l’Ingegnere Salvatore Minaldi Direttore Generale del Consorzio Autostrade Siciliane (CAS), dott. Salvatore Campagna Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Pace del Mela, l’Assessore Mario Schepis del Comune di Pace del Mela e l’ Ing. Costantino Dario, Dirigente dell’Area tecnica del Consorzio autostrade siciliane (CAS) e l’Onorevole Matteo Sciotto, deputato di Sicilia Vera -Sud chiama Nord richiedente audizione.

La posizione dell’Onorevole Sciotto

“Sono veramente contento, sono soddisfatto, è un giorno che mi dà gioia perché ho contribuito alla risoluzione di una problematica per il nostro territorio.” ha dichiarato l’On. Sciotto a margine dell’incontro. L’onorevole, in un video diffuso tramite social, ha fatto sapere l’esito dell’incontro. “Oggi abbiamo appurato che il cavalcavia n6 è l’unico tra quelli posti a sequestro dalla Procura ad essere interdetto al traffico.” ha raccontato l’onorevole, che ha proseguito precisando che “finalmente si sono incontrati personalmente i responsabili del CAS ed il Comune di Pace del Mela, perché in questo tempo non si erano mai parlati di persona e si erano scritti delle lettere.”.

“Altro dato che ci rassicura -ha continuato Sciotto- è che una relazione della terna dei tecnici incaricati dal CAS ha garantito la idoneità alla transitabilità di tutti i mezzi pesanti in tutti i cavalcavia. Quindi nessun cavalcavia è soggetto a rischio crollo. Oggi, dopo un po’ di tensione, si è ragionato in senso costruttivo e c’è la promessa da parte delle parti in causa di incontrarsi in tempi rapidissimi, per giungere a una soluzione immediata e disporre quindi la revoca dell’ordinanza dirigenziale. In sostanza si deve e si può tornare a transitare. Io mi auguro che non oltre questa settimana il problema sia risolto. Ci vuole soltanto buona volontà. Fossi io il Sindaco di Pace del Mela partirei immediatamente domani mattina, mi siederei al CAS e in giornata, acquisiti tutti i documenti e fatto magari un verbale, insomma con un poco di buona volontà già domani si potrebbe riaprire il cavalcavia numero 6. Sono convinto che le parti lavoreranno per risolvere la problematica. Io sono contento perché ho lottato una vita, sia io che mio fratello Pippo, per arrivare ad essere rappresentanti di una comunità. Insomma di poter fare qualcosa per la comunità. Nel mio piccolo mi sto adoperando e do il mio contributo alla risoluzione dei problemi.”

La posizione dell’Amministrazione di Pace del Mela

Anche l’Amministrazione di Pace del Mela ha preso parte all’incontro. In particolare erano presenti l’Assessore Mario Schepis e Salvatore Campagna Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Pace del Mela.

L’Amministrazione pacese, dal canto suo, ha precisato che dall’esito della riunione è emerso che “il cavalcavia N. 6 continua ad essere sotto sequestro disposto dalla Procura della Repubblica per problemi strutturali ed il CAS dovrà pianificare un opportuno cronoprogramma per poter procedere a degli interventi strutturali per la messa in sicurezza del cavalcavia. Il CAS ha dichiarato che già in precedenza aveva avviato l’istanza di dissequestro ma la Procura aveva rigettato la stessa in quanto, ad oggi, lo stesso CAS non ha eseguito alcun intervento strutturale sul cavalcavia N. 6. Pertanto, fino a quando lo stesso Consorzio non comunicherà che le strutture sono sicure al transito, il cavalcavia non potrà essere riaperto. Il Comune di Pace del Mela continua ad essere parte attiva in questa procedimento dove, come è ufficialmente emerso dall’odierna audizione, non ha alcuna competenza per revocare – di propria iniziativa – l’Ordinanza di chiusura. Appena disponibile pubblicheremo il verbale dell’odierna seduta.”

“Il nostro ponte è il numero 6 -ha dichiarato l’Assessore Schepis – ed è quello che criticamente è incriminato per la situazione strutturale. In parole povere, tra tutti i ponti che sono stati visionati e attenzionati dal Cas, il numero 6 è quello che dal punto di vista strutturale è più critico. Tant’è che noi oggi abbiamo fatto presente che la chiusura della viabilità del ponte in questione è stata intrapresa dal Sindaco Mario La Malfa e dal Comandante dei Vigili Urbani per una questione prettamente di sicurezza, anche perché non dobbiamo dimenticare che il ponte è sotto sequestro da parte della magistratura.” L’Assessore ha anche riferito quanto emerso dalla riunione odierna, ovvero “secondo quanto riportato dal CAS, che i lavori del ponte numero 6 ancora non sono iniziati. Quindi al momento, mentre noi pensavamo di essere arrivati al collaudo, ancora siamo al punto di partenza. Tant’è che loro stessi (il CAS) ci hanno detto che non possono autorizzare l’apertura del ponte in quanto oggi non sono in condizioni di avere la sicurezza, se non prima porteranno a termine i lavori, compresi i successivi collaudi. Tradotto significa -ha precisato l’Assessore Schepis- che noi come Amministrazione, che avevamo scritto al CAS l’ultima volta ad ottobre 2022 senza ricevere risposta se non stamattina durante l’audizione, dobbiamo aspettare che il CAS stesso ci faccia sapere quando inizieranno i lavori, quando penseranno di ultimarli e quando ci autorizzeranno ad aprire. Noi apriremo solo dopo loro autorizzazione. Per cui ci siamo dati un appuntamento a breve giro, con l’Amministratore del Consorzio Autostrade, per fare il punto della situazione. Al momento, per la sicurezza dei cittadini, continueremo a mantenere chiuso il ponte. Se poi il CAS, ad esempio domani mattina, ci dirà e ci autorizzerà alla riapertura sotto loro responsabilità, noi saremo ben felici di farlo. -ha ribadito Schepis- Ma ad oggi questi sono i fatti. Non è una questione di volontà, ma è una questione di oggettiva responsabilità. Sicuramente promuoveremo incontri e quanto necessario per arrivare a una soluzione ne più breve tempo possibile.”

Presente anche il Comandante del Vigili Urbani di Pace del Mela Salvatore Campagna, “il cui intervento è stato prezioso per spiegare anche dal punto di vista giuridico le varie procedure e cosa ha comportato la chiusura della viabilità. Oggi finalmente il CAS ha palesemente dichiarato che loro ancora devono fare i lavori sul ponte e che in ogni caso ci devono autorizzare ad aprire.”