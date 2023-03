Longi – Gli alunni delle Classi III della Scuola secondaria di primo grado di Longi e di Mirto sono stati premiati al concorso, indetto dall’Istituto “Nastro Azzurro” per il centenario della sua fondazione, per aver vinto il Premio migliori disegni realizzati.

I disegni degli studenti dell’Istituto Comprensivo di Longi (che comprende appunto le scuole di Longi e di Mirto) sono stati utilizzati dall’Istituto “Nastro Azzurro”, come copertina del biglietto di invito al centenario e per il biglietto di auguri di Natale.

Il riconoscimento del premio, per i ragazzi risultati vincitori, rappresenta per i due paesi dei Nebrodi un motivo di vanto e orgoglio; le Amministrazioni Comunali ringraziano, per la lodevole iniziativa, gli organizzatori dell’evento e, per l’impegno e la partecipazione, gli studenti che vi hanno preso parte.

Gli studenti, 13 della Scuola Media di Longi e 6 della Scuola mirtese, sono stati premiati presso l’Altare della Patria di Roma, nelle giornate del 25 e 26 Marzo 2023. Le Amministrazioni di Longi e di Mirto hanno accolto la richiesta di contributo, presentata dalla Dirigente Scolastica Prof.ssa Teresa Santomarco Terrano, e la sua iniziativa di un viaggio d’istruzione a Roma, e hanno stanziato rispettivamente 1.300 euro e 600 euro. Oltre alla premiazione al concorso, gli studenti hanno avuto l’occasione di visitare e di ammirare le bellezze architettoniche, culturali e storiche della capitale Roma, avendo modo anche di assistere all’Angelus di Papa Francesco Domenica 26 Marzo.