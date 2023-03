Daniele Sardo Infirri, della V A Classico, del Liceo “Lucio Piccolo” di Capo d’Orlando ha vinto il Primo Premio sez. Seniores della IX edizione della prestigiosa competizione di Greco “Agon Zanklaios – Certamen Graecum Messanense”, svoltasi al Liceo “La Farina” di Messina il 24 e 25 marzo scorsi.

La gara, consistente in traduzione e commento di un brano tratto dall’opera di Plutarco di Cheronea, ha visto misurarsi i migliori studenti provenienti da vari Licei della Sicilia. In particolare, il Liceo paladino ha partecipato con una delegazione di due studenti. La giuria è stata presieduta da Renzo Tosi, già professore ordinario di Letteratura Greca dell’Università Alma Mater di Bologna.

Daniele Sardo Infirri, studente brillante, grande appassionato di Latino e Greco, socievole e disponibile con tutti, ha sempre dimostrato le sue grandi doti con umiltà e generosità. Per questo motivo la notizia della sua meritata vittoria è stata accolta a scuola con una vera e propria ovazione.

Grande la soddisfazione del Dirigente Scolastico, professoressa Margherita Giardina, e della docente preparatrice, professoressa Domenica Sindoni. “La vittoria di Daniele è il coronamento del rigoroso percorso di studi che viene proposto nella quotidiana didattica delle Lingue Classiche al Liceo Lucio Piccolo” ha dichiarato la Dirigente Giardina.

“Presso il nostro Istituto – ha continuato la Preside – è attivo anche un programma pomeridiano di potenziamento per i ragazzi più appassionati, in preparazione alle gare di Latino e Greco. Una serie di iniziative collaterali poi, come la partecipazione a rappresentazioni teatrali, le letture e gli incontri con l’autore, i viaggi d’istruzione, l’intervento a convegni per studenti e docenti, è mirata a dare a tutti gli allievi frequentanti il piacere dello studio della cultura umanistica, nella consapevolezza della sua grande attualità e altissima valenza formativa, spendibile oggi più che mai in tutti i percorsi universitari e in un mercato del lavoro sempre più articolato e competitivo”.