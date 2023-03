Il Salone delle Bandiere a Palazzo Zanca ha ospitato la cerimonia commemorativa del 175° Anniversario della Fondazione del Corpo di Polizia Municipale.

Alla Cerimonia, che celebra l’importante traguardo di uno dei più antichi Corpi d’Italia, erano presenti Autorità civili, militari e religiose, il Consiglio Comunale, il Comandante Stefano Blasco ed il personale del Corpo. Presenti il Sindaco Federico Basile, il Vicesindaco Salvatore Mondello, la Giunta Municipale, il Segretario Generale Rossana Carrubba e il Direttore Generale Salvo Puccio.

LE DICHIARAZIONI DEL SINDACO BASILE

“E’ un piacere per me – ha dichiarato il Sindaco Basile – ricordare oggi, insieme a tutti i presenti che ringrazio, 175 anni di storia del Corpo di Polizia Municipale, una struttura qualificata, che lavora con impegno e serietà, affrontando e risolvendo le quotidiane problematiche cittadine. Il Vigile Urbano non deve essere considerato dalla cittadinanza come un ostacolo, ma è al servizio della stessa per il rispetto delle norme viabili, della legalità e della trasparenza. Il mio non è un discorso formale, perché ritengo che questa esperienza amministrativa debba coinvolgere l’intera cittadinanza. La comunità, dopo anni complicati dovuti alla Pandemia e alla crisi economico-sociale, vede nel nostro ruolo di Amministratori, Forze armate, Corpo di Polizia Municipale, società civile ed istituzioni religiose e non, il primo punto di riferimento per le quotidiane tematiche. La Polizia Municipale è il primo nostro baluardo per fare comprendere la necessità del rispetto delle regole e della cosa pubblica attraverso il comportamento che ognuno è chiamato ad assolvere nella veste di cittadino. In questi anni non sono mancati gli attacchi, anche fisici, da parte di chi non ha inteso rispettare le norme della civile convivenza. E’ cambiata inoltre l’impostazione del vostro lavoro dentro e fuori Palazzo Zanca. Oggi ci sono prospettive nuove che conoscete e su questo dobbiamo lavorare insieme, riappropriandovi del piacere e della voglia di indossare la divisa”.

GLI ELOGI

A conclusione della Cerimonia, il Sindaco Basile, il Questore di Messina Gabriella Ioppolo, il Presidente del Tribunale di Messina Marina Moleti e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Colonnello Marco Carletti hanno consegnato formale elogio agli Ispettori Capo Giuseppe Mostaccio, Alessandro Platania, Giuseppe Cifalà, Cosimo Peditto e Giacomo Visalli, agli Ispettori Principale Bernardo Fama e Andrea Parisi e all’Assistente Francesco Paratore, per essersi distinti nel corso dell’attività lavorativa per la loro professionalità e competenza.

IL BILANCIO

L’occasione è stata anche un momento per fare il punto di quanto fatto e di quanto c’è ancora da fare. Tra i dati più rilevanti si registra un aumento nel numero dei verbali al Codice della Strada redatti, che passano da 98.534 del 2021 a 122.505 del 2022 (+19,56%). Pressoché stabili gli incidenti stradali nell’area urbana. rilevati dal Corpo.

I sinistri passano da 1.183 del 2021 a 1.155 del 2022 con un lieve decremento pari a -2,36%. Nessuna variazione tra quelli rilevati con feriti che nel 2021 erano 618 mentre nel 2022 sono stati 617. In sensibile aumento, purtroppo, il numero delle persone decedute che passano da 9 a 11 (+18,18%) e delle persone rimaste coinvolte in incidenti gravi o gravissimi che sono stati 18 nel 2021 e 22 nel 2022 (+18,18%).