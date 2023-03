Pace del Mela – Una comunità sconvolta dal dolore, ancora incredula davanti ad una notizia che ha lasciato tutti senza parole. La morte improvvisa di Nino Crisafulli ha gettato Pace del mela nello sconforto. È la frazione di Giammoro in modo particolare a piangere questa importante perdita. Tutti si stringono attorno al dolore della famiglia in questo momento straziante.

Oggi pomeriggio alle ore 16.00 la comunità di Giammoro darà a Nino Crisafulli l’ultimo saluto. I funerali si terranno nella Chiesa di Maria S. del Rosario. Lì, in quella Chiesa dove lui è stato fedele devoto e operosa matita sempre al servizio di tutti coloro che ne avessero bisogno. La sua fede, la sua religiosità, il suo modo di vivere la vita cittadina e operare sempre al servizio della comunità oggi vengono ricordati in tanti messaggi social. I suoi amici, i parroci che si son succeduti alla guida della Parrocchia di Giammoro, tutti lo ricordano come un uomo sempre presente e pronto ad aiutare.

“Tutta la comunità parrocchiale si unisce al dolore della famiglia Crisafulli -si legge in una nota tratta dalla pagina facebook della Parrocchia Maria S. del Rosario- per l’improvvisa dipartita del carissimo Nino. Vogliamo pregare per lui e per la sua famiglia così duramente colpita. Rimarranno sempre vivi, nel cuore di ognuno di noi, la sua instancabile dedizione e la sua amorevole generosità per il Signore e per la sua e nostra comunità parrocchiale. Il Dio della consolazione e la Beata Vergine Maria del S.S. Rosario lo accolgano nella gloria celeste e confortino i cuori dei suoi cari e i nostri! Ci ritroveremo insieme domani, martedì 28 marzo, alle ore 16.00 per affidarlo alle braccia di Dio, Padre Misericordioso.”