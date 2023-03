Torniamo ad occuparci della condanna a 4 anni di reclusione per omicidio colposo di un noto imprenditore di Brolo.

A scriverci è il legale dell’imputato, avvocato Nino Favazzo che, nella nota inviata, definisce la pena inflitta al proprio assistito “a dir poco eccessiva”.

Di seguito la nota integrale dell’avvocato Favazzo.

“Non è mai stata mia abitudine “commentare” le sentenze, ne, meno che mai i loro dispositivi” scrive il legale.

“Neanche in questo caso intendo fare eccezioni, ma in considerazione dell’ampio e comprensibile risalto dato alla notizia – probabilmente a ragione della esposizione dell’imputato, noto e serio imprenditore che opera a livello nazionale, mi limito a dire che si tratta di pena, quella comminata dal Giudice Monocratico di Patti, che, sia per il suo ammontare che per le conseguenze che se ne sono fatte discendere anche sotto il profilo risarcitorio, anche ai non addetti ai lavori, appare a dir poco, eccessiva”.

Secondo l’avvocato Favazzo “Si tratta, infatti, di condanna, a pena “esemplare” e già solo per questo “ingiusta”, che il Giudice ha determinato senza considerare che il tragico evento si è verificato a causa dell’incoscienza della vittima che, da operatore esperto, ha autonomamente deciso di rimuovere, abbassandolo, il rollbar di protezione di cui il mezzo agricolo era dotato, unico presidio di sicurezza che, se correttamente attivato, gli avrebbe certamente salvato la vita”.

“Sono certo che, in sede di appello, i Giudici riterranno che, a fronte di tale irresponsabile e determinante condotta, nessun rilievo causale hanno esercitato le violazioni di carattere formale, rimproverate all’imputato.” conclude l’avvocato Nino Favazzo