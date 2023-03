In pochi conoscevano le sue origini siciliane. Eppure lui stesso in un’intervista a Repubblica fece riferimento al suo lessico familiare. In cui, appunto, figurava il dialetto siciliano accanto a quello torinese. “Il lessico della mia famiglia era il siciliano stretto di mia nonna Nella, il siciliano elegante di mia madre Francesca, per la famiglia Checchina, il cui nomignolo l’ha ereditato la mia seconda figlia Francesca”.

Ci ha lasciato ieri Gianni Minà, da più parti definito un gigante del giornalismo italiano. Il suo nonno paterno era di Castelbuono, “dove fanno i dolci con la manna e i panettoni giganti”, scrisse nella sua autobiografia, “Storia di un boxeur latino”. Ma anche la madre e la sua famiglia erano di queste latitudini. La donna e la nonna materna, Nella, nata a Lipari, si salvarono dal tremendo terremoto del 1908. Si trovavano in quei giorni in vacanza a Siracusa, per Natale. Suo nonno Giovanni, invece, fu colto nel sonno dal sisma e morì. E fu proprio quell’evento tragico a portare la famiglia prima a Trieste e poi a Torino.

E proprio nel capoluogo piemontese, nel 1938, è nato Gianni Minà, uno dei volti più noti del giornalismo italiano e non soltanto nei confini nazionali dove è stato un grande scrittore e conduttore televisivo. Minà è riuscito ad andare oltre, diventando amico di personaggi famosi della politica, della cultura, dello sport, dello spettacolo, oltre ogni confine. Ha collaborato con quotidiani e settimanali italiani e stranieri e realizzato centinaia di reportage per la Rai. Si occupò di Che Guevara, Muhammad Ali, Fidel Castro, Rigoberta Menchú, Silvia Baraldini, del subcomandante Marcos e di Diego Armando Maradona.