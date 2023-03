È stato consegnato ieri mattina alle cure del Centro Recupero Animali Selvatici di Messina il piccolo esemplare di assiolo, specie protetta, trovato domenica notte dal presidente del Consiglio comunale Giovanni Barbagallo a Macchia, frazione di Giarre.

Il volatile, in evidente stato di difficoltà, è stato prontamente soccorso e messo al sicuro. “Fortunatamente ho notato la sua presenza mentre precorrevo la strada e mi sono immediatamente fermato per aiutarlo – racconta Giovanni Barbagallo – Era in mezzo alla strada e correva il rischio di essere investito da un veicolo o predato da altri animali, non essendo in condizione di volare. Sono riuscito a prenderlo, nonostante fosse spaventato, e l’ho portato temporaneamente a casa con me affinché avesse un riparo sicuro”.

Ieri mattina l’assiolo, tra i rapaci più piccoli in natura, è stato trasferito al Cras di Messina, dove riceverà le cure necessarie. “Ho consegnato al Cras di Messina il piccolo esemplare di assiolo, con la collaborazione della polizia municipale giarrese – prosegue Barbagallo – Lì verrà curato e, una volta guarito, verrà reimmesso nel suo habitat naturale, tra i suoi simili. È stata un’esperienza toccante, che mi ha fatto apprezzare ancora di più la bellezza della natura e l’importanza di preservare le specie animali che la abitano”.