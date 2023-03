Capri Leone – La giovane caprileonese Marta Lucia Collovà ha disputato, nelle fila della Rappresentativa Nazionale Dilettanti, la finale della quarta edizione della Women’s Viareggio Cup, che si è disputata ieri pomeriggio al “Buon Riposo” di Serravezza (Lucca) e che ha visto la vittoria del Milan Women U19 ai calci di rigore.

Marta Collovà, difensore classe 2003 che milita nella formazione del Palermo Women nel Campionato Femminile di Serie C Girone C, ha giocato la finale da capitano e ha segnato l’unico calcio di rigore per la propria squadra nella lotteria finale, che poi ha decretato la vittoria del Milan 6-3 (alla fine dei tempi supplementari il risultato era di 2-2).

Per la cronaca il Milan è passato in vantaggio nella finale al 15′ con Cesarini e il pareggio della Rappresentativa LND è giunto al 21′ con Bauce, calciatrice del Vicenza. I tempi regolamentari si sono chiusi sull’1-1 e nel primo tempo supplementare al 14′ il Milan andava di nuovo avanti con Bastenius, ma il pareggio della Rappresentativa Dilettanti arrivava sul filo di lana con Battilana, anche lei del Vicenza. Si andava dunque ai calci di rigore e il Milan ha avuto la meglio 4-1; l’unico penalty della Rappresentativa LND ha visto la firma proprio di Marta Collovà.

Marta Collovà ha disputato una splendida finale, abile non solo nelle chiusure, ma anche nelle ripartenze e nell’impostazione. La calciatrice caprileonese è stata convocata dal tecnico della Rappresentativa LND Marco Canestro, insieme ad altre due compagne del Palermo Women; si tratta di Denise Licari e Valentina Purpura. Il Palermo Women si trova attualmente al quinto posto in classifica con 42 punti, nel Campionato Femminile di Serie C; la quarta posizione, occupata dal Roma Calcio Femminile, è distante solo una lunghezza. A guidare il Campionato, arrivato alla ventiduesima giornata, si sono la Res Roma, il Trastevere Calcio e il Chieti Femminile.