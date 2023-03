C’è un fascicolo aperto dalla Procura di Messina sulla morte di Filippo Milone, il 23enne di Barcellona Pozzo di Gotto che ha perso la vita lungo la Provinciale 1, in territorio di Malvagna, mentre viaggiava in sella alla sua moto.

I rilievi sono stati condotti dai Carabinieri della Compagnia di Taormina, cui spetta il compito di accertare anche le condizioni dell’asfalto e quelle delle barriere laterali. Non ci sarebbero dubbi, invece, sulla tesi dell’incidente autonomo. Filippo ha perso il controllo del mezzo durante un abituale momento di svago con gli amici con la classica escursione della domenica. La sua moto ha impattato contro il Guard Rail per poi finire in un terreno sottostante, mentre il corpo del ragazzo è rimasto sull’asfalto.

Sono ore, ormai giorni, di profondo dolore a Portosalvo, la borgata in cui il giovane viveva. Si vive in un perenne stato di mestizia in attesa di conoscere il momento per tributare l’ultimo saluto all’amatissimo Filippo.