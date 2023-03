I sindacati alzano il livello di attenzione sulla questione relativa all’Ospedale “Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il prossimo 31 marzo, dalle 10 alle 12, presso i locali del Presidio Ospedaliero, più precisamente, presso la Sala Riunioni, si terrà un’assemblea dei lavoratori per discutere su Chiusura del Pronto Soccorso, Atto Aziendale e Pianta Organica, Possibile privatizzazione dei servizi, Proposte e decisioni da assumere, varie ed eventuali.

In maniera unitaria, FIALS – UIL – CGIL, hanno dato impulso all’iniziativa alla luce “degli ultimi eventi che hanno fatto registrare gravi criticità per la funzionalità del Presidio Ospedaliero di Barcellona e le preoccupanti controverse determinazioni esitate dalla Direzione Generale in merito alla chiusura definitiva del Pronto Soccorso – Emergenza Urgenza – nonché per le preoccupanti future conseguenze negative sui cittadini del Comune di Barcellona P.G. e dei Comuni limitrofi”.