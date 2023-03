Ci prova fino alla fine e regala una grandissima prova di carattere la Desi Shipping Akademia Messina cede in casa alla forte Tecnoteam Albese Volley Como.

Il finale di 3-1 non rende giustizia alle ragazze di casa che hanno il merito di non mollare anche quando vanno sotto di 2 set e giocano una partita di grande carattere facendo sudare le proverbiali sette camicie alla squadra allenata da Coach Chiappafreddo. Alla fine rimane l’amaro in bocca al team caro al Presidente Costantino, che contesta anche diversi errori arbitrali in alcune fasi cruciali del match.

Prima parte di gara giocata con grande intensità da entrambe le compagini in campo. Prova subito a scappare Como ma Messina tiene botta, fino a quando le ospiti riescono a piazzare un break importante a metà set e prendono il largo in maniera importante. A nulla serve la bella reazione finale delle ragazze di casa: Albese gestisce l’ampio vantaggio costruito e porta a casa il primo set dell’incontro (18-25).

Tanti strappi nel secondo set: Como trova subito l’allungo ma registra la reazione veemente di Messina che in più occasioni trova delle rimonte preziose. Il finale della frazione è incandescente: Akademia firma l’ennesima rimonta e si porta anche sul +2, salvo poi subire il ritorno delle ospiti che piazzano un break importante e trovano il nuovo allungo che, questa volta, vale la vittoria anche della seconda frazione (21-25).

Nel terzo set succede di tutto. Como scappa subito via e più volte riesce a trovare allunghi importanti. Messina però dà prova di grande carattere e , nella seconda pare di set, piazza il break che vale pareggio e contro sorpasso. Sul finale di set arrivano anche tre punti in successione per le padrone di casa e l’ace griffato Robinson che regala la frazione ad Akademia (25-21).

Intensissima anche la quarta ed ultima frazione. Le ragazze di casa hanno il merito di crederci fino alla fine e riesce anche a recuperare un gap di 6 lunghezze che rimette in piedi la frazione e comporta un finale di gara incandescente. Alla fine ha la meglio Como con un contestatissimo punto finale (22-25).