Missione nell’isola dei Cavalieri il 21 marzo per il Governatore Maurizio Gibilaro per definire gli ultimi dettagli della regata internazionale velica d’altura “Ulysses Challenge Trophy“ che si terrà dal 19 al 21 maggio prossimo da Gozo (Malta) a Messina.

Il Governatore Maurizio Gibilaro ha incontrato Ronald Anthony Sultana direttore generale del Ministero per Gozo. I diritti di iscrizione alla regata velica saranno destinati alla LCIF (Lions Club International Foundation). Per la visita alle istituzioni maltesi il Governatore Maurizio Gibilaro è stato accompagnato dal delegato distrettuale per la LCIF Giuseppe D’Antone e da Mariano Campolo, vice cerimoniere Lions Club Messina Ionio, che sta organizzando la regata e tenuto i contatti con le autorità di Malta.

I proventi raccolti dalle iscrizioni serviranno per l’acquisto di un camper oculistico che girerà tutta la Sicilia per effettuare gratuitamente visite oculistiche per i più bisognosi.