Una nota inviata ai vertici dell’Asp di Messina, al Prefetto, al Presidente della Regione Siciliana e all’Assessorato Regionale alla Sanità, ma anche ai Sindaci di Barcellona Pozzo di Gotto, Milazzo e alle associazioni.

Il Sindacato Fials chiede un confronto urgente con tutte le Organizzazioni Sindacali al fine di ricevere la dovuta informazione sulla questione collegata alla chiusura del Pronto Soccorso del Cutroni Zodda di Barcellona Pozzo di Gotto per la quale gli esponenti del sindacato si dicono “preoccupatissimi”, poiché – secondo quanto sostengono – la stessa sarebbe avvenuta a seguito di una “decisione inaspettata, inspiegabile ed unilaterale”, temendo “ripercussioni sui cittadini”.

La Fials, in conclusione di nota, ha preavvisato che, nel caso in cui l’Asp di Messina non dovesse accogliere in tempi brevi la richiesta di “un confronto urgente con tutte le Organizzazioni Sindacali al fine di ricevere la dovuta informazione in merito”, organizzerà una manifestazione in segno di protesta negli spazi adiacenti il Pronto Soccorso del Presidio Ospedaliero “Nuovo Cutroni Zodda” di Barcellona Pozzo di Gotto.